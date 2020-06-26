Göztepe ile Alanyaspor 21. randevuda - Son Dakika

Göztepe ile Alanyaspor 21. randevuda

Göztepe ile Alanyaspor yarın oynanacak Süper Lig müsabakasıyla beraber tarihlerinde 21. kez karşı karşıya gelecek.

Göztepe ile Alanyaspor yarın oynanacak Süper Lig müsabakasıyla beraber tarihlerinde 21. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda eşitlik dikkat çekiyor.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
Diyarbakır'da koronavirüs hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi


Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın 21.00'de Alanyaspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma iki takım arasında oynanan 21. resmi müsabaka olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 20 maçta Göztepe 6, Alanyaspor 7 galibiyet alırken, 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Göztepe 21 kez gol sevinci yaşarken, Alanyaspor 23 golle karşılık verdi.


İzmir'de 11. karşılaşma oynanacak


İki takım arasında İzmir'de oynanan 10 maçta ise Göztepe'nin galibiyet sayısında tek sayılık üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de oynanan 10 maçta ev sahibi ekip 4 kez galip gelirken, konuk ekip 3 kez sahadan kazanarak ayrıldı. 3 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Göztepe rakip filelere 12 gol bırakırken kalesinde 10 gol gördü.


Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Göztepe, Castro'nun golüyle 1-0 kazanmıştı. 28 haftası tamamlanan Süper Lig'de sarı-kırmızılı ekip 37 puanla 8. sırada, turuncu-yeşilliler ise 44 puanla 6. sırada yer alıyor. Yarın oynanacak maç öncesinde Göztepe'de sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, Alanyaspor'da ise N'sakala kırmızı kart cezası sebebiyle maçta forma giyemeyecek. - İZMİR

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe ile Alanyaspor 21. randevuda - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

19:18 Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
18:46
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
18:08
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
18:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 19:57:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe ile Alanyaspor 21. randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]