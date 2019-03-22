Son Dakika Haberleri: Göztepe ile Altınordu Özel Maçta Karşılaşacak

Göztepe ile Altınordu Özel Maçta Karşılaşacak

42 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ve 1'inci Lig'e sezona milli maçlar nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Göztepe ve Altınordu, yarın özel maçta karşı karşıya gelecek.

Göztepe ile Altınordu Özel Maçta Karşılaşacak, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ve 1'inci Lig'e sezona milli maçlar nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Göztepe ve Altınordu, yarın özel maçta karşı karşıya gelecek. 

Atatürk Stadı'nda seyircisiz oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'nin Teknik Direktörü Tamer Tuna, verilen arada tüm eksikleri gidermeye çalışacaklarını belirterek, "Altınordu'nun ardından Denizlispor'la bir maç yapacağız. Bu süreci en verimli şekilde atlatıp, kalan 8 haftaya güçlü gireceğiz" dedi. 

1'inci Lig'de tüm hesaplarını Play-Off üzerine yapan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise, "Milli aranın ardından zorlu bir son 8 haftaya gireceğiz. Faydalı bir maç oynayacağız" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:46 Kaynak: DHA

Altınordu, Spor
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