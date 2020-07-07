Göztepe ile Ankaragücü 53. randevuda

Göztepe ile Ankaragücü yarın oynanacak mücadeleyle beraber tarihlerinde 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette galibiyet sayılarında Göztepe'nin 21'e 18 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bu karşılaşma İzmir ekibi ve başkent temsilcisi arasındaki 53. müsabaka olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 52 maçta Göztepe 21, Ankaragücü ise 18 galibiyet aldı. 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu mücadelelerde Göztepe'nin attığı 70 gole, Ankaragücü 63 golle karşılık verdi. İki takımın rekabetinde İzmir'de oynanan 25 maçta yine Göztepe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, sahasında rakibini 11 kez mağlup ederken, sarı lacivertliler de İzmir'den 6 defa galip olarak ayrıldı. 8 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Göztepe 33 kez ağları sarsarken, Ankaragücü 28 kez gol sevinci yaşadı.

İKİ TAKIMIN DA PAROLASI GALİBİYET

Göztepe ile Ankaragücü arasındaki son 5 maçta sarı-kırmızılı takım, rakibine üç puan şansı tanımadı. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göz Göz, rakibine en son 7 yıl önce kaybetti. Ankaragücü, Göztepe'ye karşı son galibiyetini 6 Nisan 2013 tarihinde TFF 1. Lig'de oynanan maçta 3-1'lik skorla almıştı.

Bu sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı ise Göztepe, Halil Akbunar ve Serdar Gürler'in 2 golüyle 3-1'lik skorla kazanmıştı. Ligde 38 puanla 8. sırada bulunan ve oynadığı son 4 maçını kazanamayan Göztepe, rakibini yenerek moral bulmak istiyor. 25 puanla ligin son sırasında yer alan Ankaragücü de ligde kalma umutlarını devam ettirmek için deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.

Yarın Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 21.00'da başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.

(Salih Yılmazsoy/İHA)