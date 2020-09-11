Göztepe ile Denizlispor perdeyi derbiyle açıyor

SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonunda hedefini üst sıralar olarak belirleyen iki Ege ekibi Göztepe ve Yukatel Denizlispor, yarın İzmir'de sezonun ilk maçında karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma ve ligin ilk yarısındaki tüm maçlar koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle seyircisiz oynanacak. Ev sahibi Göztepe'de yeni transferler Burak, Kubilay, İrfan, Burekovic, Ideye ve Ndiaye ile Denizlispor'un kadrosuna dahil ettiği Pantilimon, Cenk, Bakalorz, Sakıb, Özer, Mesanovic ve Sagal şans verilmesi halinde görev alabilecek.

Denizlispor'da görev başına getirilen teknik direktör Robert Prosinecki de ilk kez yeşil-siyahlıların başında resmi bir karşılaşmaya çıkacak. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, sezona galibiyetle başlayacaklarına inandığını söyledi. Genç teknik adam, "Denizlispor iyi bir takım. İlk maçımızdan 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Taraftarımızın olmaması üzücü ancak şartlar ne olursa olsun en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan iki maçta da galip çıkmadı. İzmir'deki müsabaka golsüz sona ererken, Denizli'deki randevu ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı.İki takımın muhtemel 11'i şöyle;GÖZTEPEİrfan - Gassama, Titi, Atınç, Berkan, Alpaslan, Soner, Napoleoni, Halil, Tripic, IdeyeDENİZLİSPOR

Cenk - Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati, Rodallega

- İzmir