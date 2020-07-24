Göztepe ile Sivasspor 14. randevuda

Süper Lig'in son haftasında İzmir'de karşılaşacak olan Göztepe ile DG Sivasspor, bugüne kadar 13 kez rakip oldu.

Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe ile DG Sivasspor, yarın saat 21.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. İki takım daha önce futbol tarihinde oynanan 13 karşılaşmada 4 kez Sivasspor 3 puan alırken, 6 maçtan da Göztepe sahadan galip ayrıldı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 20 gol atarken, sarı-kırmızılılar ise 27 golle karşılık verdi.

Takımlar daha önce İzmir'de 6 kez karşılaştı. Sivasspor 1 kez galip ayılırken, Göztepe de 4 kez kazandı. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Göztepe arasında en farklı skorlu maç ise 1977-1978 sezonunda Göztepe'nin Sivasspor'u 7-0 yendiği maç oldu.

Sivasspor'da Appindangoye sınırında

Sivasspor'un Göztepe ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda başarılı defans oyuncusu Aaron Appindangoye, Göztepe karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki oynanacak müsabakada görev yapamayacak.

Sivasspor 482. maçına çıkıyor

Sivasspor Süper Lig'de 482. maçına çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar 481 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Lig'de 180 galibiyet, 126 beraberlik ve 175 mağlubiyet aldı. 664 kez rakip fileleri havalandıran Sivas temsilcisi, 668 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 666 puan topladı. - SİVAS