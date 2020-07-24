Göztepe ile Sivasspor 16. randevuda - Son Dakika

Göztepe ile Sivasspor 16. randevuda

Göztepe ile Sivasspor, Süper Lig'in 34. haftasında oynayacakları maçla beraber tarihlerinde 16. kez karşılaşacak.

Göztepe ile Sivasspor 16. randevuda, System.String[]

Göztepe ile Sivasspor, Süper Lig'in 34. haftasında oynayacakları maçla beraber tarihlerinde 16. kez karşılaşacak. İki takımın mücadelesinde Göztepe'nin galibiyet ve gollerde üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Göztepe, yarın 21.00'de sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Bu mücadele iki takımın arasında oynayacağı 16. resmi müsabaka olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 15 karşılaşmada Göztepe 7 galibiyet, Sivasspor ise 5 galibiyet aldı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 28 gol atarken, kırmızı-beyazlılar ise 22 gol buldu. İki takımın İzmir'de oynadığı maçlarda ise yine Göztepe'nin üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de oynanan 7 maçta ev sahibi takım 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, konuk ekip 2 kez kazandı. 1 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. İzmir'deki maçlarda Göztepe 17 golle ağları sarsarken, Sivasspor 10 golle karşılık verdi.

GÖZTEPE GALİBİYETLE BİTİRMEK İSTİYOR

Ligde 39 puanla 11. sırada bulunan Göztepe'nin herhangi bir iddiası bulunmuyor. Pandemi döneminden sonra yeniden başlatılan Süper Lig'de, galibiyeti bulunmayan tek takım olarak Göztepe. Sarı-kırmızılılar, son 7 maçında 2 kez beraberlik alırken 5 kez de sahadan puansız ayrıldı. Bu maçlarda 10 gol atan İzmir ekibi, kalesinde 18 gol görerek kötü bir performansa imza attı. Göztepe ligdeki son maçını kazanarak hem kötü performansı sonlandırmak hem de ligi galibiyetle bitirmek istiyor.

SİVASSPOR İKİNCİLİK İÇİN KAZANMAK ZORUNDA

60 puanla 3. sırada yer alan Sivasspor'un ise ikincilik şansı devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, İzmir deplasmanında 3 puandan başka ihtimal düşünmüyor. Sivasspor, Göztepe maçını kazanması halinde Trabzonspor'un deplasmanda Kayserispor'a yenilmesini bekleyecek. Ancak kırmızı-beyazlılar beraberlik veya mağlubiyetle ayrılırsa 3.'lük ihtimali de tehlikeye girecek. 59 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş'ın Gençlerbirliği deplasmanında kazanması Sivasspor'a 3.lük ihtimalini kaybettirecek.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Sivasspor, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 10:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göztepe ile Sivasspor 16. randevuda - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • Samsun davud: Gönlümüzün şampiyonu SİVASSPOR 3 pua Göztepe nin iddiası yok Sivasspor için en az 19 milyon TL ilk maç hatta Trabzon kaybederse 20 milyonluk maç Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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