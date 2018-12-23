Göztepe İlk Devreyi İyi Bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen Göztepe, 17. haftada MKE Ankaragücü
'nü yenerek ilk yarıyı 22 puanla tamamladı.
Ligde üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından 15. haftadan sonra teknik direktör Bayram Bektaş
'la yollarını ayıran Göztepe, Bektaş'ı takımın başına getiren MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. İzmir
temsilcisi, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde çıktığı ikinci lig maçında ilk galibiyetine imza attı.
İlk devreyi 22 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon aynı periyotta 30 puana ulaşmıştı.
Deplasmanda beraberliği yok
İlk devrede deplasmanda çıktığı 9 maçta 2 galibiyet ve 7 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 7 gol atıp kalesinde 12 gol gördü.
Göztepe, dış sahada sadece Trabzonspor
(2-1) ve MKE Ankaragücü (3-0) müsabakalarında sahadan 3 puanla ayrıldı.
4 maçlık gol hasreti sona erdi
Ligde 2-1 yenildiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor
maçının 90+4. dakikasında 1 gol bulduktan sonra 4 müsabakada gol atamayan Göztepe, dün 3 gollü galibiyete imza attı.
Sarı-kırmızılı ekip bu sezon üst üste ikinci, toplamda 6. kez kalesini gole kapattı.
MKE Ankaragücü maçına kadar deplasmanda attığı 4 golü de Yasin Öztekin
'le bulan sarı-kırmızılı ekipte Cameron Jerome, Halil Akbunar ve Yoan Gouffran dün birer gol kaydetti.
İzmir temsilcisinin forveti Jerome bu sezon 3. golüne ulaştı. Yedinci haftada Atiker Konyaspor
, 9. haftada Beşiktaş
karşısında birer gol üreten Jerome, 7 maçlık suskunluğunu dünkü maçtaki golüyle bozdu.