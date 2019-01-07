Son Dakika Haberleri: Göztepe İlk Kez Basına Açık Çalıştı

Göztepe İlk Kez Basına Açık Çalıştı

18 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek beldesinde devam ediyor.

Göztepe İlk Kez Basına Açık Çalıştı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek beldesinde devam ediyor.

Göztepe, Antalya kampında ilk kez basına açık bir antrenman gerçekleştirdi. Takım toplantısıyla başlayan antrenmanda oyuncular 5'e 2 çalışması yaptı. Daha sonrasında 4 gruba ayrılan oyuncular değişmeli olarak pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devam eden bölümünde top kapma çalışmaları gerçekleştirilirken, Gassama ve Castro ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

Öte yandan çalışmanın bir bölümünde genç kalecilerle iddiaya giren deneyimli file bekçisi Beto, sıfırdan gol atmaya çalıştı. Üst üste şansını deneyen Portekizli kaleci topu ağlara gönderemeyerek iddiayı kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:50 Kaynak: DHA

Belek, Antalya, Spor
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