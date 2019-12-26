Göztepe, ilk yarıyı güzel bir sonuçla bitirmek istiyor

Süper Lig'de ilk devrenin son maçında 29 Aralık Pazar günü lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, ilk yarıyı güzel bir sonuçla kapatmak istediklerini bildirdi.

Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk devrenin son maçında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacaklarını hatırlatarak, cezalı Lamine Gassama, Cameron Jerome ve Titi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk ve Andre Poko'nun bu müsabakada forma giyemeyeceğini kaydetti.

"Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız"

Palut, geniş bir kadrolarının olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ben bütün oyuncuların maksimum potansiyellerini kullanacaklarını düşünüyorum. Sivasspor'un çıkışından bahsetmeye gerek yok zaten. Bu senenin flaş ve saygıyı hak eden bir ekibi. Kendi sahalarında da etkili oynayan bir takım ama bizim için çok değişen bir şey yok. Yine çıkacağız maçımızı oynayacağız. İyi mücadele edeceğiz. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Rakibe saygı duyarak ama kendi değerimizin de farkında olarak ligin ilk yarısını güzel bir sonuçla bitirmeye çalışacağız."

Galatasaray galibiyetini unutmaları gerektiğini kaydeden Palut, "Güzel bir maç kazandıktan sonra bunun rahatlığını yaşamak ve konsantrasyon eksiğiyle Sivas'a gitmek gibi bir hataya düşmememiz gerekiyor. Bu noktayı tamamladıktan sonra güzel bir mücadele göstereceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Palut, ara transfer dönemi için çalışmalarının olduğunu ama önceliklerinin ligde oynayacakları müsabakalar olduğunu aktararak, "Çok kalabalık bir kadromuz var 34 kişiden oluşan. Mutlaka kadromuzda eksilmeler olacak ve gerekli görülen yerlere çok sayıda olmayacak şekilde takviyeler olacaktır. Bunun çalışmaları yapılıyor, umarım takımımız kadro yapısı itibarıyla hem ikinci yarıya ideal bir sayıda hem de eksiklerini kapatmış bir şekilde girer." değerlendirmesinde bulundu.