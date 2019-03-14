Son Dakika Haberleri: Göztepe, İstanbul'dan İlk Puanlarını Almak İstiyor

Göztepe, İstanbul'dan İlk Puanlarını Almak İstiyor

41 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de kurtuluş mücadelesi veren düşme potasındaki Göztepe, cumartesi günü Vodafone Stadı'nda oynayacağı Beşiktaş müsabakası öncesi kenetlenirken, sarı-kırmızılılar hem İstanbul hem de deplasman fobisini yenmeye çalışacak.

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Spor Toto Süper Lig'de kurtuluş mücadelesi veren düşme potasındaki Göztepe, cumartesi günü Vodafone Stadı'nda oynayacağı Beşiktaş müsabakası öncesi kenetlenirken, sarı-kırmızılılar hem İstanbul hem de deplasman fobisini yenmeye çalışacak. 

Geçen sezondan bu yana mücadele ettiği Süper Lig'de kötü bir dış saha performansı ortaya koyan İzmir ekibi, bu sene deplasmanlarda sadece 7 puan toplayabildi. Oynadığı 13 maçta 10 mağlubiyet, 1 beraberlik elde eden İzmir ekibi sadece Trabzonspor ve Ankaragücü maçlarını kazanabildi. Atiker Konyaspor'la berabere kalan Göztepe, Galatasaray, Alanyaspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, B.B Erzurumspor, Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakalarını puan alamadan tamamladı. Deplasmanlarda 11 gol atan Göztepe kalesinde ise 20 gol gördü. 

Göztepe Süper Lig'de mücadele ettiği son 2 sezonda İstanbul'dan hiç puan çıkaramadı. Sarı-kırmızılılar 2017-2018'de Galatasaray ve Kasımpaşa'ya 3-1, Fenerbahçe'ye 2-1, Başakşehir'e 2-0, Beşiktaş'a da 5-1'lik skorlarla boyun eğdi. Göztepe'nin İstanbul kabusu bu sezon da devam etti. Galatasaray'a 1-0, Fenerbahçe'ye 2-0 ve Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan Göztepe, bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Beşiktaş maçında mutlak puan ya da puanlar bekleyen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın tüm planlarını galibiyet üzerine yaptığı ifade edildi. 

Hafta boyunca takımı motive eden ve rakibin artı-eksi yönlerini analiz eden genç çalıştırıcının, "Göztepe gibi mücadele edeceğiz. Kayba kesinlikle tahammülümüz yok. Evimize istediğimizi alıp döneceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi. 

SEPİL'DEN BAŞKAN ATİLA'YA TEŞEKKÜR

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleri, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'yı makamında ziyaret etti. Başkan Atila'nın kendilerine gösterdiği desteğe vurgu yapan Sepil, "Bornova Belediyesi ile çok güzel bir işbirliği yaptık. Bu çalışmalar ve özellikle de Bornova Stadı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bornova'nın 5 yıl içinde spor alanında hayal edilemeyecek bir noktaya geldiğini ifade eden Başkan Atila ise, "Süper Lig ve 1'inci Lig kulüplerini ağırlayarak Türkiye kamuoyuna Bornova markasını duyurmaya çalıştık" diye konuştu. 

Sepil, kulübün tarihini anlatan '92 Yıllık Çınar' adlı kitabın ilk baskılarından birini de Atila'ya hediye etti. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:18 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, İstanbul, Spor
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