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Göztepe istediği gibi başlayamadı

1 saat önce

Süper Lig'de Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, sezona iyi başlayamadı.

Göztepe istediği gibi başlayamadı, System.String[]
Süper Lig'de Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, sezona iyi başlayamadı.
Teknik direktör Tamer Tuna'nın cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamadığı Antalyaspor karşısında Göztepe'nin yeni oyuncuları Bubacarr Sanneh, Leo Scwehclen ve Eren Derdiyok kendilerine ilk 11'de şans buldu.
Geçen sezonun ikinci devresinde Galatasaray kadrosunda yer almasına rağmen kadro dışı bırakıldığı için forma giyemeyen Eren Derdiyok, 23 Aralık 2018'deki Demir Grup Sivasspor maçının ardından tekrar yeşil sahalara döndü.
Göztepe'nin 2016-2017'de TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen kadrosunda yer alan ve 2017-2018'de de sarı-kırmızılı ekipte mücadele eden Leo Schwechlen 1 sezon aranın ardından tekrar sarı-kırmızılı ekiple sahaya çıktı.
Geçen sene de mağlubiyetle başlamıştı
Geçen yıl sezonun ilk maçında kendi evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe, ligin son haftasında MKE Ankaragücü'nü yenerek ligde kalmayı başarmıştı. Süper Lig'e geçen sezon olduğu gibi puansız başlayan Göztepe, ikinci haftada 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak.
Antalyaspor, Tamer Tuna, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:06 Kaynak: AA
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