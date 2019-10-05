Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Hikmet Karaman

Göztepe- İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın basın toplantısı - İstikbal Mobilya Kayserispor cephesi

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da maça çıkmadan önce görevi bıraktıklarını başkan Erol Bedir ile istişare ettikten sonra takımı böyle bir durumda yalnız bırakmamak için maça çıktıklarını söyledi.

Skordan bağımsız maçtan sonra durum değerlendirmesi yapacaklarını aktaran Karaman, şöyle konuştu:

"Aslında bu Konya maçında başladı. Maç 1-1 iken özellikle tarafıma istifa ve daha sonra oyunculara hakaretler. Aslında Türkiye'de başarı cezasız kalmıyor. Çok net. Bir de bunun içinde başka entrikalar olunca. Bunları burada açıklasam çok farklı gündemlere gidecek. Bir tarafta yönetimin başarısız olmasını isteyenler, bir tarafta bu teknik direktörü, takımı yıpratırsak sonra iş yönetime gelir deyip tribünlerin içerisine girip tribünü yönetenler. Birçok şey var."

Maçı değerlendiren Karaman, "İlk 45 dakikaya baktığımızda oyuna iyi başladık ama özellikle 40'dan sonra 2 tane gol yedik. Soyunma odasına 3-0 giden bir takımsınız ve birçok eksiğimiz var. Oyuncuları motive etmekte zorlanıyorsunuz. Artık 3-0'dan sonra bu işin taktik yönü kalmadı. Birçok eksikle geldik." dedi.

Göztepe taraftarını tebrik eden Karaman, rakiplerinin 3-0'dan sonra çok rahat bir oyun sergilediğini bildirdi.

Karaman, takımın menfaati yönünde değerlendirme yapacaklarını sözlerine ekledi.