Göztepe kabustan çıkamadı

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Göztepe, bir türlü kabustan uyanamadı. Son olarak 17 Mart'ta erteleme müsabakasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Göz-Göz, sezonun yeniden başlamasıyla birlikte adeta çöküşe geçti. Bu süreçte 6 maça çıkan sarı-kırmızılılar 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde edip 3 puana hasret kaldı. İlk olarak Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan İzmir temsilcisi ertesi hafta BTC Türk Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Evinde Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla boyun eğdi. Gürsel Aksel Stadı'nda bu kez Ankaragücü'nü ağırlayan Göztepe yine galip gelemedi ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Gençlerbirliği maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Göztepe taraftarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Düşme korkusu yaşamayan ve hedefsiz kalan Göztepe'de taraftarlar sosyal medya üzerinden takımı eleştirdi. Futbolseverler, "Hedef ne olursa olsun Göztepe arması her maçı kazanmak için oynar. Böyle futbol istemiyoruz. Başkan bir an önce duruma el atmalı. Yeni sezonda umarım böyle takım izlemeyiz" gibi ifadelere yer verdi.

Teknik direktör İlhan Palut ise maça iyi başlamalarına rağmen çok kötü bir gol yediklerinden yakındı. Defalarca pozisyona girdiklerini ancak bir türlü golü bulamadıklarını anlatan genç teknik adam, "İlk yarının sonlarına doğru bu kez duran toptan gol yedik. Bu da bizi negatif etkiledi" dedi.

PALUT ÇOK ÜZGÜN

İkinci yarıya Napoleoni hamlesiyle başladıklarını vurgulayan İlhan Palut, "Napoleoni ile hücumsal etkinliğimizi artırmak istedik. Bu sefer aldığımız risklerden ötürü oyun geçiş oyununa döndü. Oyun disiplininden koptuğumuz anlar yaşadık. Buna rağmen rakip ceza sahasına girişimlerimiz sürdü. Ancak son vuruşu yapamadık. İstemediğimiz bir sonuçla sahadan ayrıldık. İçinde bulunduğumuz sürece alacağımız galibiyetle son vermek istiyorduk. Bunu başaramadığımız ve taraftarlarımızı sevinderemediğimiz için çok üzgünüz" diye konuştu. Göztepe kalan iki maçta Galatasaray (D) ve Demir Grup Sivasspor'la kozlarını paylaşacak.