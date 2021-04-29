Göztepe kaçırdıklarına yandı

Süper Lig'de evinde Trabzonspor'la son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kalan Göztepe galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Maçta ilk yarıyı Jahovic'in golüyle 1-0 önde kapatan, 67'nci dakikada ise Trabzonsporlu Berat'ın kırmızı kart görmesiyle rahatlayan sarı-kırmızılılar girdiği birçok net pozisyonda direkleri ve kaleci Uğurcan'ı aşamamanın bedelini ödedi. Müsabakanın 88'inci dakikasında Ekuban'a engel olamayan Göztepe üst üste ikinci beraberliğini aldı. Son 3 maçından galibiyet çıkaramayan İzmir ekibi puan durumunda rahat bir konumda olsa da teknik direktör Ünal Karaman puan kaybetmenin çok üzücü olduğunu söyledi.

Eski takımı Trabzonspor'a karşı iyi bir oyun ortaya koyduklarını anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Bu kaybedilen 2 puan sahada döktüğümüz alın terinin karşılığı olmamalıydı. Ancak futbol bu yüzden güzel. Biz kalan maçlarımızda da aynı hırs ve istekle sahada olacağız. Baktığımız zaman ligde rahat bir konumdayız. Buna rağmen birçok kulübün farklı davranacağı yerde oyuncularım sağlam bir sporcu duruşuyla mücadelelerini gösteriyor. Formalarına en iyi şekilde hizmet eden futbolcularım var. Onlarla gurur duyuyorum, takımımı kutluyorum" dedi.Göztepe kalan 4 müsabakasında Fraport Tav Antalyaspor (D), İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği (D) ve Beşiktaş'la oynayacak.