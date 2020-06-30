Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Sarı-kırmızılılar rakibini son 5 maçta İstanbul'da mağlup edemedi. Son olarak 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 yenen Göztepe o tarihten sonra İstanbul'da rakibiyle oynadığı resmi maçlarda 4 yenilgi, 1 beraberlik elde etti.









Göztepe, 2001-2002 sezonunda lig maçında Fenerbahçe'ye 3-0 kaybederken, 2002-2003'teki müsabaka golsüz sona erdi. Fenerbahçe ile Göztepe o sezondan 9 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. 2012-2013 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Göztepe, Fenerbahçe'ye 4-0 kaybedip kupadan elendi.



Göz-Göz'ün 14 yıl sonra Süper Lig'e geri döndüğü 2017-2018 sezonunda Ülker Stadı'ndaki randevu 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçta gülen taraf 2-0'lık skorla yine sarı-lacivertliler oldu. Göztepe son 3 sezondur Fenerbahçe'ye İzmir'de ise geçit vermedi. İki müsabaka 2-2 sona ererken, geçen yıl Göztepe rakibini Halil'in golüyle 1-0 mağlup etti.



Hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren İzmir ekibinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör İlhan Palut'un Fenerbahçe karşısında Alanyaspor maçının kadrosunu bozmayacağı öğrenildi. Göz-Göz ligde 38 puanla 8'inci sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 46 puanla 6'ncı basamakta bulunuyor.



