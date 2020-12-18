Göztepe Kadın Voleybol Takımı'nın Büyükçekmece Voleybol karşılaşması Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
18.12.2020 19:03
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe'deki Kovid-19 vakaları nedeniyle yarınki Büyükçekme Voleybol Akademi karşılaşması ertelendi.
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe'deki Kovid-19 vakaları nedeniyle yarınki Büyükçekme Voleybol Akademi karşılaşması ertelendi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, voleybol takımında yapılan Kovid-19 testlerinde 4 oyuncuda pozitif bulguya rastlandığı bildirildi. Bu 4 oyuncunun yanı sıra temaslı olduğu belirtilen 1 sporcunun da ev izolasyonuna alındığının belirtildiği açıklamada, "Bu gelişmenin ardından voleybol takımımızın yarın oynaması planlanan Büyükçekmece Voleybol Akademi maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
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