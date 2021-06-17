Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı

Kahraman Demirtaş, geçtiğimiz sezon Altınordu formasıyla 30 resmi maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti. Hollanda 'nın Roda takımında profesyonel olan Demirtaş, Den Bosch , Niğde Anadolu FK ve Altınordu'da top koşturmuştu. - İZMİR

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