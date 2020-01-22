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Göztepe, Kamil Wilczek transferini açıkladı
14 dakika önce
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Polonyalı forvet Kamil Wilczek'i kadrosuna dahil etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:16 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Polonyalı forvet Kamil Wilczek'i kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Danimarka'nın Brondby takımında forma giyen Wilczek'le 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbol hayatına ülkesinde WSP Wodzislaw Slaski takımında başlayan ve daha önce Polonya Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki golcü oyuncu Brondby'de 163 maçta 92 gol kaydetti.
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