Göztepe, Kamil Wilczek transferini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Kamil Wilczek transferini açıkladı - Son Dakika Spor

Göztepe, Kamil Wilczek transferini açıkladı

14 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Polonyalı forvet Kamil Wilczek'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe, Kamil Wilczek transferini açıkladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Polonyalı forvet Kamil Wilczek'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Danimarka'nın Brondby takımında forma giyen Wilczek'le 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbol hayatına ülkesinde WSP Wodzislaw Slaski takımında başlayan ve daha önce Polonya Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki golcü oyuncu Brondby'de 163 maçta 92 gol kaydetti.

Danimarka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:16 Kaynak: AA
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