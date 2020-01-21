Göztepe, Kamil Wilzcek'i Türkiye'ye getiriyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Kamil Wilzcek'i Türkiye'ye getiriyor - Son Dakika Spor

Göztepe, Kamil Wilzcek'i Türkiye'ye getiriyor

6 saat önce

Göztepe, Danimarka'nın Brondby takımından 31 yaşındaki santrfor Kamil Wilzeck ile anlaşma sağladı.

Göztepe, Kamil Wilzcek'i Türkiye'ye getiriyor, System.String[]

Göztepe, Danimarka'nın Brondby takımından 31 yaşındaki santrfor Kamil Wilzeck ile anlaşma sağladı. Polonyalı golcünün Türkiye'ye gelerek sözleşmeye imza atması bekleniyor.


Süper Lig ekiplerinden Göztepe, devre arası transfer dönemi çalışmaları kapsamında arayışlarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Zlatko Tripic'in ardından bir transferi daha bitirme noktasına geldi. İzmir ekibi, Danimarka'nın Brondby takımında forma giyen 31 yaşındaki Kamil Wilzeck ile prensip anlaşmasına varmıştı. Brondby kulübüyle anlaşma sağlayan Göztepe, Polonyalı golcüyü de son şartları görüşmek için Türkiye'ye getiriyor.


Transfer açıklamasına esprili cevap


Transfer ile alakalı açıklama yapan Brondby kulübü, "Brondy formasıyla dört yıl boyunca rekor sayıda gol atan Polonyalı forvet Kamil Wilzeck için Göztepe Kulübü'yle anlaşmaya varılmıştır. Kamil Wilzeck'in kişisel şartlarını görüşmesine izin verilmiştir" dedi. Göztepe Spor Kulübü, Brondby'in paylaşımına sosyal medya hesabından esprili bir dille şu şekilde cevap verdi: "Bütün sırrı bozdun ya."


Polonyalı golcünün transfer görüşmesinin doğrulanması Brondby taraftarlarını üzerken, Göztepeli taraftarları büyük bir heyecan sardı. Göztepe'nin yapmış olduğu esprili paylaşım dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.


Polonyalı santrfor, bu sezon Brondby formasıyla çıktığı 26 maçta 20 gol 3 asistlik performans sergilemişti. - İZMİR

Danimarka, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüs için İstanbul Havalimanı'nda önlem
Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye itirafı: Başaramazdık Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin BM konferansına katılmasına engel oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:35:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe, Kamil Wilzcek'i Türkiye'ye getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]