Göztepe, Kamil Wilzeck'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Göztepe, Kamil Wilzeck'i kadrosuna kattı

6 saat önce

Göztepe, Polonyalı santrfor Kamil Wilzeck ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, Kamil Wilzeck'i kadrosuna kattı, System.String[]

Göztepe, Polonyalı santrfor Kamil Wilzeck ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Süper Lig ekiplerinden Göztepe, devre arası transfer çalışmaları kapsamında bir transferi daha sonuçlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın Brondby takımından Polonyalı golcü Kamil Wilzeck'i renklerine bağladı. Geçtiğimiz günlerde Wilzeck'i Türkiye'ye getiren İzmir ekibi, başarılı golcüye 1.5+1 yıllık imzayı attırdı. Polonyalı gölcü bu sezon Brondby formasıyla 26 maça çıkarken, 20 gol 3 asistlik performans sergiledi.


Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı görselle Kamil Wilzeck'e "hoş geldin" dedi. Göztepeli taraftarlar ise transferin duyurulduğu paylaşıma kısa sürede binlerce etkileşim vererek sevincini dile getirdi. - İZMİR

Danimarka, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:14 Kaynak: İHA
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