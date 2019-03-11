Göztepe Kan Kaybediyor
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe kan kaybını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'de evinde Kasımpaşa
ile golsüz berabere kalan Göztepe kan kaybını sürdürdü.
Aldığı 1 puanın ardından düşme potasında çıkamayan sarı-kırmızılılar, rakipleri Bursaspor
, Ankaragücü
ve Fenerbahçe
'nin kazanamadığı haftayı iyi değerlendiremedi. Kasımpaşa karşısında girdiği net fırsatları değerlendiremeyen Göz-Göz, son 4 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Kayserispor
ve Trabzonspor
'a boyun eğip, Konyaspor
ve Kasımpaşa ile berabere kalan İzmir
ekibi bu hafta Beşiktaş
'a konuk olacak.
Ligde Göztepe'nin başında çıktığı 2 maçta da galibiyet sevinci yaşayamayan teknik direktör Tamer Tuna
ise camiaya umutlu mesajlar gönderdi. "Kimse endişelenmesin" diyen genç çalıştırıcı, "Kasımpaşa maçını kazanmak isterdik. Ancak kalan 8 haftada gereğini yapacağız. Son haftadaki Ankaragücü maçında ligde kalacağımızı herkes görecek ve biz gelecek sezonun planlarını yapmaya başlayacağız. Süper Lig'de olacağız, buna eminim" diye konuştu.
Öte yandan Göztepe, 25'inci haftayı 27 puanla 16'ncı sırada tamamladı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:55 Kaynak: DHA
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