SPOR Göztepe Kaptanı Halil Akbunar: Fenerbahçe'ye gol atabiliyorum, yine atarım - Son Dakika

Göztepe Kaptanı Halil Akbunar: Fenerbahçe'ye gol atabiliyorum, yine atarım

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Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig'de pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçlarında 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında gol atma başarısı gösterip takımına galibiyetleri getiren isim olan Halil, "Fenerbahçe'ye karşı gol atabiliyorum. Umarım pazartesi günü yine gol atma başarısı gösteririm. Önemli olan bizim kazanmamız. İnşallah gol atan taraf biz oluruz, ben atmasam da kazanan taraf biz oluruz" diye konuştu.

Taraftarlarla buluşacakları için çok heyecanlı olduklarını belirten Halil, "Dolu bir statta oynayacağız. Uzun bir aradan sonra tam kapasite olarak oynayacağız, çok heyecanlıyız. Bizim için takımların önemi yok. İnşallah pazartesi günü 3 puan alan taraf biz olacağız. Bizim için her maç 3 puan odaklı. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, hangi takımın olduğu umrumuzda değil, biz kazanmak için sahada olacağız" dedi.

İç sahada az puan toplamalarının şanssızlık olduğunu kaydeden Halil Akbunar, "Pozisyonlara girmesek sıkıntımız var diyeceğim ama pozisyon da buluyoruz. Bu şanssızlığı kıracağımıza inanıyorum, hep böyle gitmeyecek. İnşallah bu şanssızlğı kıralım, ondan sonra golleri göreceksiniz. Bulunduğumuz yerden dolayı mutsuzuz. İnsanlar ister istemez 'potanın içindeler, Göztepe düşecek mi' diyor ama biz bunu düşünmüyoruz, bizim umudumuz var, Göztepe buralarda olmayacak. Üst sıralarda olacak. İlk önceliğimiz motivasyon olarak kendimizi yukarıya çekmek" yorumunu yaptı.