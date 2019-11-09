Son Dakika Haberleri: Göztepe-Karşıyaka voleybol maçında olaylar nedeniyle tribünlerin boşaltılmasına karar verildi
Son Dakika Spor Göztepe-Karşıyaka voleybol maçında olaylar nedeniyle tribünlerin boşaltılmasına karar verildi

Göztepe-Karşıyaka voleybol maçında olaylar nedeniyle tribünlerin boşaltılmasına karar verildi

7 saat önce

İzmir'de Karşıyaka ve Göztepe'nin voleybolda 14 yıl sonra karşı karşıya geldiği ilk maçta tribünde çıkan olaylar nedeniyle hakem, maçın taraftarsız olarak oynanmasına karar verdi.

Göztepe-Karşıyaka voleybol maçında olaylar nedeniyle tribünlerin boşaltılmasına karar verildi, System.String[]

İzmir'de Karşıyaka ve Göztepe'nin voleybolda 14 yıl sonra karşı karşıya geldiği ilk maçta tribünde çıkan olaylar nedeniyle hakem, maçın taraftarsız olarak oynanmasına karar verdi.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Göztepe ile Karşıyaka, Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Polisin salon girişinde geniş güvenlik önlemleri aldığı maçın başında çirkin tezahürat ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 2 kez anonsla uyarı yapıldı.

İlk setin sonunda Karşıyaka'nın 25-24'ü yakalaması sonrası tribünde olaylar yaşandı. Polisin müdahale ettiği olayda 1 taraftar gözaltına alındı.

Olaylar nedeniyle soyunma odasına giden hakemler, karşılaşmanın taraftarsız olarak devam etmesine karar verdi.

Göztepe taraftarlarını salondan çıkaran polis ekiplerinin taraftarların salon çevresinden uzaklaştırılmasının ardından Karşıyaka taraftarlarını da salondan çıkaracağı belirtildi.

Yaklaşık 2 saattir duran maçın tribünlerin boşaltılması sonrası devam edeceği kaydedildi.

Karşıyaka, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:46 Kaynak: AA
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