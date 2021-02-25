Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı antrenmanlar hazırlıklarına devam edecek.

Göztepeli futbolcular, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı takım, daha sonra taktik çalışması gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Kasımpaşa 'yı konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Son Dakika › Spor › Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor

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