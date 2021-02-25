Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Göztepeli futbolcular, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı takım, daha sonra taktik çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı antrenmanlar hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor