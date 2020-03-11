Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'de 13 Mart Cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'de 13 Mart Cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan ve sağ uyluk ön bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Serdar Gürler'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Alpaslan Öztürk ve Atınç Nukan antrenmanda yer almadı.

Öte yandan antrenmandan önce futbolculara kulüp doktoru Halil Polat tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:08 Kaynak: AA
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