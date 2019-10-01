Göztepe kaybetmeyi unuttu

Süper Lig'in 6. haftasında Gazişehir Gaziantep deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Göztepe, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.



Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Gazişehir Gaziantep'e konuk olan Göztepe, 40 dakikasını bir kişi eksik oynadığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Zorlu deplasmandan bir puanla dönen sarı-kırmızılılar, ligde yenilmezlik serisini de 4 maça çıkarmış oldu. Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 kaybeden İzmir temsilcisi, bu müsabakanın ardından oynadığı 4 karşılaşmada da mağlup olmadı. Sırasıyla Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalan Göztepe, Konyaspor'u tek golle geçmeyi başardı. Son olarak Gazişehir'den de beraberlikle dönen sarı-kırmızılı ekip, puanını 6'ya çıkararak haftayı Beşiktaş'ın bir basamak üzerinde 15. sırada noktaladı. İzmir ekibi, önümüzdeki hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek.



Berkan yıllar sonra sevindi



Göztepe'ye puanı getiren golü kaydeden Berkan Emir, sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig'de ilk kez gol atma sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 82. dakikasında oldukça uzak bir mesafeden Günay'ı avlayan deneyimli oyuncu, gol hasretine de noktayı koydu. Emir, tam bin 614 gün sonra golle tanıştı. Deneyimli sol bek, son olarak 2014-2015 sezonunda Balıkesirspor forması giyerken deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-3 kaybettikleri karşılaşmanın 40. dakikasında Volkan Demirel'in koruduğu fileleri havalandırmıştı.



Beto ilk kez kızardı



İzmir ekibinin Portekizli file bekçisi Beto, Gaziantep karşısında gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bırakırken, bu kart deneyimli futbolcunun Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızısı olarak da kayıtlara geçti.



Ceza sahası dışında topa eliyle müdahale ettikten sonra oyun dışında kalan Beto'nun yokluğunda kaleyi Göktuğ Bakırbakış'ın koruması bekleniyor. Bakırbaş, geçen sezon ligde 96 dakika forma giymişti. - İZMİR