Göztepe, Kayseri deplasmanına gidiyor! Hedef, yenilmezlik serisini... - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Kayseri deplasmanına gidiyor! Hedef, yenilmezlik serisini... - Son Dakika Spor

Göztepe, Kayseri deplasmanına gidiyor! Hedef, yenilmezlik serisini...

6 saat önce

Devler arenasına 2017-2018 sezonunda tam 14 yıl sonra dönen Göztepe, bu sürede en fazla 5 maç üst üste kaybetmedi.

Göztepe, Kayseri deplasmanına gidiyor! Hedef, yenilmezlik serisini..., System.String[]

Devler arenasına 2017-2018 sezonunda tam 14 yıl sonra dönen Göztepe, bu sürede en fazla 5 maç üst üste kaybetmedi.


İlk sezonunda 2 defa 5 maç üst üste yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonunda ise 29'uncu haftadan sonra oynadığı 5 maçta mağlup olmadı ve kümede kalmayı başardı.


Bu sezon da yine 2 defa 5 maç art arda mağlubiyet almayan Göztepe, seriyi ilk kez 6 karşılaşmaya çıkarmak için Kayserispor'u gözüne kestirdi.


Aldığı başarılı sonuçların ardından hedefi Avrupa olarak belirleyen İzmir ekibi, son 2 yılda Kayserispor deplasmanından puan çıkaramadı.


Ligdeki ilk yılda rakibine Kadir Has Stadı'nda 1-0 kaybeden Göztepe, geçen sezon da Kayseri'de sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.


Renktaşı karşısında mutlak galibiyet hedefleyen Göztepe'de sakatlıkları süren orta saha Poko ile stoper Atınç sahadaki yerini alamayacak.


Kayserispor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:53 
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