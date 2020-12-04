Göztepe Kayserispor 13.kez karşılaşacak

Yüksel Yıkılmaz

KAYSERİ (İHA) - Süper Lig'in 11.haftasında Göztepe ile Hes Kablo Kayserispor karşılaşacak. İki ekip 13.kez kazanmak için mücadele verecek.

Göztepe ile Hes Kablo Kayserispor, bugüne kadar Süper Lig'de 12 defa karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 4 kez, Göztepe 4 kez kazanırken 4 maç da berabere bitti. Kayseri'deki maçlarda Kayserispor, İzmir'deki maçlarda Göztepe'nin üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon İzmir'de oynanan maçı Göztepe 4-0 kazanırken Kayserispor da sahasında 1-0 ile 3 puanı almıştı.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 12 maçta 24 gol atıldı. Kayserispor bu maçlarda 10 gol atarken Göztepe ise 14 gol attı. Kayserispor 4 maçta rakibine gol atmayı başaramazken Göztepe ise 3 maçta gol sevinci yaşayamadı. İki takım arasındaki en gollü maç 1979-1980 sezonunda oynandı. Kayseri'deki maçta 5 gol atılmış ve Kayserispor o maçı 3-2 kazanmıştı. En farklı galibiyeti ise geçen sezon 4-0 kazanan Göztepe elde etti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

1973/1974 Kayserispor-Göztepe 0-0

1973/1974 Göztepe-Kayserispor 1-0

1974/1975 Göztepe-Kayserispor 1-0

1974/1975 Kayserispor-Göztepe 1-1

1979/1980 Göztepe-Kayserispor 1-1

1979/1980 Kayserispor-Göztepe 3-2

2017/2018 Kayserispor-Göztepe 1-0

2017/2018 Göztepe-Kayserispor 1-1

2018/2019 Göztepe-Kayserispor 2-0

2018/2019 Kayserispor-Göztepe 2-1

2019/2020 Göztepe-Kayserispor 4-0

2019/2020 Kayserispor-Göztepe 1-0

(İHA)