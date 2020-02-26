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Göztepe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:34 Kaynak: AA
Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda Andre Poko ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.
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