Son Dakika Haberleri: Göztepe, Kayserispor Maçına Hazır

Göztepe, Kayserispor Maçına Hazır

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, Kayserispor Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk bölümünde 5'e 2 oyunların oynandığı antrenmanın, duran top çalışması ile tamamladığı bildirildi.

Hava yoluyla Kayseri'ye gidecek sarı-kırmızılı ekipte kafilede yer alacak futbolcular şöyle:

Beto, Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Wallace Reis, Kadu, Titi, Berkan Emir, Erol Hakan Sepil, Lamine Gassama, Fausto Grillo, Lumor Agbenyenu, Alpaslan Öztürk, Andre Poko, Andre Castro, Halil Akbunar, Tayfur Bingöl, Axel Ngando, Yoan Gouffran, Yalçın Kayan, Deniz Kadah, Cameron Jerome, Nabil Ghilas.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe maçında hakem Serkan Tokat görev yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:08 Kaynak: AA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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