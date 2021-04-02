Göztepe, Kayserispor maçına hazır

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Sarı-kırmızılı kafile hava yoluyla Kayseri'ye gidecek.
Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak müsabakada, hakem Burak Şeker düdük çalacak.
Kaynak: AA
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