Göztepe - Kayserispor maçına Uğurlu atandı - Son Dakika
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Göztepe - Kayserispor maçına Uğurlu atandı

07.04.2022 12:26
Göztepe - Kayserispor maçına Uğurlu atandı

Göztepe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçına hakem Yaşar Kemal Uğurlu atandı.

Göztepe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçına hakem Yaşar Kemal Uğurlu atandı.

Süper Lig'in 32. haftasında İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Yukatel Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetmesine karar verildi. Merkez Hakem Kurulu (MHK), 9 Nisan Cumartesi günü saat 16.000'da İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu'yu görevlendirirken Mustafa Sönmez ile Serkan Çimen de yardımcı hakem olarak maçta görev üstlenecek. MHK, Furkan Aksuoğlu'na da maçta 4. hakem olarak görevlendirdi.

(Yüksel Yıkılmaz-İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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