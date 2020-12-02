Göztepe -Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek - Son Dakika

Göztepe -Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

02.12.2020 15:03
Göztepe -Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek, System.String[]

Göztepe A.Ş ile Hes Kablo Kayserispor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 11. hafta karşılaşmasını Ankara Bölgesinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Göztepe A.Ş ile Hes Kablo Kayserispor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 11. hafta karşılaşmasını Ankara Bölgesinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Ligin 11. haftasında 05 Aralık 2020 Cumartesi günü İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Göztepe A.Ş ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Göztepe A.Ş ile Hes Kablo Kayserispor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapacak.

Maçın 4.Hakemi Mustafa Kürşad Filiz. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanması bekleniyor. - KAYSERİ

Göztepe -Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe -Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek - Son Dakika Spor


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