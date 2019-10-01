Son Dakika Haberleri: Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
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Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 5 Ekim Cumartesi günü oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 5 Ekim Cumartesi günü oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü Gazişehir Gaziantep müsabakasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise dar alanda oyun oynadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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