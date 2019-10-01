Son Dakika Haberleri: Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
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Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü Gazişehir Gaziantep müsabakasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü Gazişehir Gaziantep müsabakasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.


Diğer oyuncular ise dar alanda oyun oynadı.


Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.


Tamer Tuna, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:06 
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