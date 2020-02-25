Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

14 dakika önce

Süper Lig'de 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'de 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligde cumartesi günü konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Hes Kablo Kayserispor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 çalışan Göztepeli futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Andre Poko ve Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kasımpaşa, Denizlispor'u 2-0 yendi
Real Madrid'in izlediği Sörloth, Lionel Messi'yi geride bıraktı Galatasaraylı Marcao, derbi zaferini koluna kazıttı Galatasaray, "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı için suç duyurusunda bulunuyor

Son Dakika Haberleri
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları
16:46 Hüseyin Usta, Hollywood'a çalışıyor
16:46 Almula Merter'den yeni roman
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 18:02:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]