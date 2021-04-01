Süper Lig'de 3 Nisan Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlenen antrenmanın ilk bölümünde kenar ortası ve şut çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalışması gerçekleştirdi.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanın ardından Kayseri'ye gidecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor