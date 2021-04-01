Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlenen antrenmanın ilk bölümünde kenar ortası ve şut çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalışması gerçekleştirdi.

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