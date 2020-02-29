Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

10 dakika önce

Süper Lig'de 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'de 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde de dar alanda oyun oynadı.

Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda tedavileri devam eden Andre Poko ile Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmandan önce 27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiklere destek olmak için Türk bayrağı açtı.

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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