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Göztepe, Kayserispor önünde

16 dakika önce

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek.

Göztepe, Kayserispor önünde, System.String[]

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek.


Ligde oynadığı son 4 maçtan 6 puan çıkaran ve bu süreçte kaybetmeyen Göztepe, 7. hafta karşılaşmasında yarın sezona istediği gibi başlayamayan İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. İzmir ekibi haftaya 15 puanla 6. basamakta girerken, konuk takım ise 3 puanla sıralamanın 17. basamağında kendine yer buldu. İki takımın Süper Lig'de son 2 sezonda oynadığı 4 maçta Kayserispor 2 kez kazanırken, Göztepe bir defa sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar bir maçta ise eşitliği bozamadı.


Kale Göktuğ'un


Göztepe'de geçen hafta oynanan Gazişehir karşılaşmasında kırmızı kart gören Portekizli kaleci Beto, zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Deneyimli eldivenin yokluğunda sarı-kırmızılıların kalesini Göktuğ Bakırbaş koruyacak. İzmir ekibinde kırmızı kart cezası sona eren Poko ise yarın kadroda yer alabilecek. Konuk Kayserispor'da ise sakatlıkları devam eden Şamil, Kravets ve Adebayor, kart cezalıları Henrique ve Mensah forma giyemeyecek. - İZMİR

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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