Göztepe Kazanırsa Fenerbahçe 15. Olacak
1 saat önce
Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından ligin üst ve alt bölgelerinde yeniden hesaplar yapılmaya başlanıldı.
G.SARAY'IN KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK
Başakşehir, Fenerbahçe galibiyetinin ardından maç fazlasıyla Galatasaray'la arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. 46 puandaki sarı-kırımzılı takım zirve yarışını sürdürebilmek için Antalyaspor maçını mutlaka kazanması gerekiyor.
FENERBAHÇE 15. SIRAYA GERİLEDİ
Fenerbahçe de ise işler yine yoluna gitmiyor. Son 3 maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler Başakşehir mağlubiyetiyle 28 puanda kaldı ve alt sıralardan kurtulamadı.
GÖZTEPE KAZANIRSA F.BAHÇE KÜME HATTINA DÜŞECEK
Göztepe bu hafta Kasımpaşa ile oynayacak. 26 puanda bulunan İzmir temsilcisi mücadeleden galibiyetle ayırılırsa, Fenerbahçe 15. sıraya gerileyecek.
Fenerbahçe'nin kalan maçları şu şekilde:
Sivasspor
Ankaragücü (D)
Galatasaray
Alanyaspor (D)
Trabzonspor
Kasımpaşa (D)
Akhisarspor
Erzurumspor (D)
Antalyaspor
Süper Lig'de oluşan puan durumu ise şu şekilde Açıklaması
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:45
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