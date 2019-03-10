Göztepe Kazanırsa Fenerbahçe 15. Olacak

Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.



Bu sonucun ardından ligin üst ve alt bölgelerinde yeniden hesaplar yapılmaya başlanıldı.



G.SARAY'IN KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK



Başakşehir, Fenerbahçe galibiyetinin ardından maç fazlasıyla Galatasaray'la arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. 46 puandaki sarı-kırımzılı takım zirve yarışını sürdürebilmek için Antalyaspor maçını mutlaka kazanması gerekiyor.



FENERBAHÇE 15. SIRAYA GERİLEDİ



Fenerbahçe de ise işler yine yoluna gitmiyor. Son 3 maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler Başakşehir mağlubiyetiyle 28 puanda kaldı ve alt sıralardan kurtulamadı.



GÖZTEPE KAZANIRSA F.BAHÇE KÜME HATTINA DÜŞECEK



Göztepe bu hafta Kasımpaşa ile oynayacak. 26 puanda bulunan İzmir temsilcisi mücadeleden galibiyetle ayırılırsa, Fenerbahçe 15. sıraya gerileyecek.



Fenerbahçe'nin kalan maçları şu şekilde:



Sivasspor



Ankaragücü (D)



Galatasaray



Alanyaspor (D)



Trabzonspor



Kasımpaşa (D)



Akhisarspor



Erzurumspor (D)



Antalyaspor



Süper Lig'de oluşan puan durumu ise şu şekilde Açıklaması

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Fenerbahçeli Volkan Demirel, Başakşehir Maçında Sinirden Direği Yumrukladı

Fenerbahçe, Kopenhaglı Skov'un Menajerini Çağırdı

Manisa Temsilcisi Akhisarspor, Ligde Dipten Kurtulamadı

Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor'u 2-1'le Geçti