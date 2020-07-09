Göztepe kazanmayı unuttu - Son Dakika

Göztepe kazanmayı unuttu

Göztepe, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Göztepe, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

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Süper Lig'in 31. hafta maçında Göztepe, Ankaragücü'nü ağırladı. Maça iki takım da kontrollü başlarken konuk ekip 17. dakikada Orgill'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra baskısını arttıran ev sahibi ekip, 26. dakikada Titi'ye ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrasında penaltı kazandı. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Wilzeck, skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla bitecek denirken 45+3. dakikada sahneye çıkan Soner Aydoğdu, kafa vuruşuyla Göztepe'yi öne geçiren golü kaydetti. İkinci yarıya Ankaragücü etkili başlarken, 56. dakikada Göztepe ceza sahası içinde yerde kalan Kitsiou, takımına penaltı kazandırdı. Penaltıyı kullanan Rodrigues skoru yeniden eşitledi. Kalan dakikalarda iki takım da pozisyonlar yakalasa da maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.


3 puan özlemi 5 maça çıktı


Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Göztepe, bu sonuçla galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu. Pandemi döneminden sonra yeniden başlatılan Süper Lig'e 5 maç oynayan Göz Göz, bu maçlarda 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak kötü bir performans ortaya koydu. Göztepe bu sonuçla 31 hafta sonunda 39 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz hafta alınan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında Teknik Direktör İlhan Palut istifa etmiş ancak bu istifa yönetim tarafından Palut'a güvendiklerini gerekçe göstererek kabul edilmemişti.


Palut'tan gençlere şans


Teknik Direktör İlhan Palut; Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Deniz Kadah ve Jerome gibi önemli isimlerin yokluğunda maç kadrosunda genç oyunculara şans verdi. Palut, 70. dakikada skor 2-2 iken Mossoru'yu oyunda alıp Yalçın Kayan'a şans verdi. Bu değişiklikten 10 dakika sonra bu kez Wilzeck'i oyundan çıkaran Palut, yerine 18 yaşındaki forvet Ege Özkayımoğlu'nu aldı. Göztepe'de ayrıca ilk yarının son dakikalarında sakatlanan Beto, ikinci yarıda yerini Göktuğ Bakırbaş'a bıraktı. - İZMİR

Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe kazanmayı unuttu - Son Dakika Spor
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