Son Dakika Haberleri: Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Süper Lig'de 20 Eylül Cuma günü Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'de 20 Eylül Cuma günü Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ligde dün deplasmanda Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda, dünkü müsabakada uzun süre forma giyen isimler yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Deniz Kadah, Wallace Reis ve Hakan Çinemre takımdan ayrı çalıştı.

Konyaspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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