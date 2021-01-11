Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sakatlığı devam eden Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alan oyunu oynadı.

Teknik direktör İlhan Palut ile Fraport TAV Antalyaspor mağlubiyetinin ardından yolların ayrılması sonrası idman, kulüp antrenörleri eşliğinde gerçekleştirildi.

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