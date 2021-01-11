Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
11.01.2021 15:59
Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör İlhan Palut ile Fraport TAV Antalyaspor mağlubiyetinin ardından yolların ayrılması sonrası idman, kulüp antrenörleri eşliğinde gerçekleştirildi.
Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alan oyunu oynadı.
Sakatlığı devam eden Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı.
Son Dakika Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü Meteoroloji uyardı! Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor Haller'i Ajax'a satan West Ham, Beşiktaş'tan Aboubakar'ı istiyor Aleyna'yı öldüren eski sevgilisi, binaya kurye olduğunu söyleyerek girmiş İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz