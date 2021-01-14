Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp antrenörleri yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas ve top kapma çalışması yapan Göztepeli futbolcular, idmanı taktiksel çalışma ile tamamladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan oyuncu antrenmanda yer almazken, Alpaslan Öztürk de takımdan ayrı çalıştı.
Kaynak: AA
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