Göztepe, Konyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 19. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde kulüp antrenörleri yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 1 oyuncunun katılmadığı idmanda, tedavisi süren Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip hava yoluyla Konya'ya gidecek.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus görev yapacak.
Kaynak: AA
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