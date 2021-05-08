Göztepe-Konyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 40. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, "Mücadelenin, gayretin yetmediği bir ortamda mağlup olduk." dedi.

Karaman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, evlerinde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığın söyledi. Ligde son maçlar olmasına rağmen disiplinli oynamaya çalışan, yediği golden sonra maçı çevirmek için mücadelesini sürdüren oyuncularına teşekkür eden Karaman, şöyle konuştu:

"Özellikle golden sonra kapanan bir Konyaspor vardı maalesef tehlike bölgelerinde oyuncularımızı istediğimiz şekilde topla buluşturamadık. Mücadelenin, gayretin yetmediği bir ortamda mağlup olduk. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz ligin kalan haftalarında bize yakışır şekilde oynayarak ligi tamamlayacağız."