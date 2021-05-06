Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Balazs Megyeri ile Marko Mihojevic antrenmanda yer almadı.