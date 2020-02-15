Göztepe, Konyaspor'u 3 golle geçti - Son Dakika

68. dakikada sol kanattan yapılan ortada Konyaspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde boşta kalan topu önünde bulan Castro'nun şutu ağlarla buluştu. 1-2

60. dakikada Halil'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin kaleci Serkan'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğu nedeniyle karar iptal edildi.

39. dakikada sağ kanatta gelişen Göztepe atağında, ceza sahası içinde Castro'nun verdiği pas ile topa sahip olan Serdar'ın şutu ağlarla buluştu

34. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Shengelia'nın ceza sahası içine ortasında kontrol eden Ömer Ali 'nin vurduğu şutta top ağlarla buluştu. 1-0

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor evinde Göztepe ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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