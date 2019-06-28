Son Dakika Haberleri: Göztepe köyüne 100 tonluk su deposu yapılacak
Son Dakika Güncel Haber

Göztepe köyüne 100 tonluk su deposu yapılacak

1 saat önce

Bulanık ilçesine bağlı Göztepe köyüne inşa edilecek 4 bin 200 metre su isale hattı ile 100 tonluk su deposunun yapım ihalesi düzenlendi.

Göztepe köyüne 100 tonluk su deposu yapılacak, System.String[]
Bulanık ilçesine bağlı Göztepe köyüne inşa edilecek 4 bin 200 metre su isale hattı ile 100 tonluk su deposunun yapım ihalesi düzenlendi.
Kaymakamlık toplantı salonunda Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından gerçekleştirilen ihaleye, Birlik Müdürü Abdullah Bingöl, Özel İdare Müdürü Mahsun Çapalı, ihale komisyonu üyeleri ile firma temsilcileri katıldı.
8 firmanın katıldığı ihalede, en düşük teklifi 124 bin lira ile Sabırlar Ltd. Şti. verdi. İhale sonucunun yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacağı bildirildi.
Bingöl, ihalenin ardından yaptığı açıklamada, ihaleyi kazanan firmanın belirlenen standartlara ve tekniğe uygun şekilde hizmeti tamamlamasını istediklerini söyledi.
Bugüne kadar yaptıkları ihalelerde şaibeye meydan vermediklerini belirten Bingöl, ilçedeki cadde ve sokakları güzelleştirmek için yeni projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:16 Kaynak: AA
Bulanık, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boğaz'da bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı! O anlar kamerada Karayolları'ndan FSM'deki çalışmayla ilgili açıklama geldi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki ilk atamalarını gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 20:52:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe köyüne 100 tonluk su deposu yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]