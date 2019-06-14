Göztepe Kulübü 94 yaşında
5 saat önce
Göztepe Kulübünün 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:44 Kaynak: AA
Göztepe Kulübünün 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Göztepe Kulübünün 94. kuruluş yıl dönümünü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda aynı anda meşale yakarak kutladı.
Saat 21.55'te Susuzdede Parkı'nda geri sayımla Göztepe'nin kuruluşu canlandırıldıktan sonra taraftarlar, ellerindeki meşaleleri yakarak kulübün 94. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kutlamalara bazı vatandaşlar denizden destek verdi. İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
de kutlamalara katıldı.
Göztepe Şehit Kerem Oğuz
Erbay Köprüsü üzerine gelen Soyer, burada taraftarları selamladı.
Başkan Soyer, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.
Nursel Ergin, Rıdvan Dilmen anısıyla programa damga vurdu!
Emre Belözoğlu canlı yayında Fenerbahçe'yi açıkladı!
Beşiktaş, Emre Mor'u transfer etmekten vazgeçti!
Ali Koç, Fener Ol kampanyasının hedefini açıkladı: 450 milyon lira